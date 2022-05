Concert Saint-Abit, 4 juin 2022, Saint-Abit.

Concert Eglise Saint-Jean-Baptiste 2 Rue de l’Église Saint-Abit

2022-06-04 – 2022-06-04 Eglise Saint-Jean-Baptiste 2 Rue de l’Église

Saint-Abit Pyrénées-Atlantiques Saint-Abit

L’association VIBR’ARTMONIE organise un concert. Une rencontre à la croisée des chemins entre les légendes du monde et le traditionnel béarnais.

Hom’&Gars est un groupe d’une dizaine d’hommes, créé en 2011 reconnaissables par leur chapeau le plus célèbre du monde, le panama. En véritable passeur de mémoire, il vous emporte vers des légendes musicales surprenantes. Sous la direction artistique de leur chef de chœur Magalie TAUZIN, Hom’&Gars s’approprie les chants traditionnels du monde d’une manière très personnelle qui font l’identité de ce collectif vocal.

LOUS ESBAGATS D’ASSOU, créé en 1972, le groupe béarnais, composé aujourd’hui de 12 chanteurs et musiciens, continue de faire partager sa passion du chant, avec un répertoire régulièrement renouvelé par ses propres compositions. Fidèle à ses racines, il chante son village, sa vallée de l’Ouzom, ses montagnes, ses traditions.

©Association VIBR’ARTMONIE

Eglise Saint-Jean-Baptiste 2 Rue de l’Église Saint-Abit

