Concert Sailing before the wind La Route du Son Billère, vendredi 5 avril 2024.

Concert Sailing before the wind La Route du Son Billère Pyrénées-Atlantiques

Formé en 2011 à Tokyo, Sailing Before The Wind est un groupe de metalcore avec une histoire mouvementée dont le bassiste Bitoku est le seul membre original.

Malgré ces nombreux changements de line-up, le groupe a sorti plusieurs EP acclamés, dont Judgement (2012), Sanctuary (2016) et Revised Standards (2019) qui a atteint la 2ème place du classement Apple Music Metal au Japon.

Sailing Before The Wind est connu pour ses concerts énergiques et sa base de fans underground croissante. Le groupe continue de sortir de la musique et de se produire en live. 18.99 18.99 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 21:00:00

fin : 2024-04-05

La Route du Son 51 Allée Montesquieu

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@ampli.asso.fr

