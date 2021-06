Nyons Nyons Drôme, Nyons Concert : Sagesse de choeur (festival Art et Foi) Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Concert : Sagesse de choeur (festival Art et Foi) Nyons, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Nyons. Concert : Sagesse de choeur (festival Art et Foi) 2021-07-13 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-13 23:00:00 23:00:00 Temple 1, Avenue Paul Laurens

Nyons Drôme Concert « Sagesse de Chœur » (oratorio, textes de Khalil Gibran) proposé dans le cadre du festival Art et Foi.

Création chorale composée et dirigée par Eric Noyer.

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Étiquettes évènement : Autres Lieu Nyons Adresse Temple 1, Avenue Paul Laurens Ville Nyons lieuville 44.36005#5.13754