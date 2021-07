Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Gard, Saint-Jean-du-Gard Concert Sacred & Profane Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Saint-Jean-du-Gard

Concert Sacred & Profane Saint-Jean-du-Gard, 20 août 2021, Saint-Jean-du-Gard. Concert Sacred & Profane 2021-08-20 – 2021-08-20 Temple Place Carnot

Saint-Jean-du-Gard Gard Sous réserve des règles sanitaire en vigueur. *Infos pratiques – Le 20 août 2021 – A 20h30 au Temple. – Gratuit +33 4 66 85 32 11 Droits gérés dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Saint-Jean-du-Gard Autres Lieu Saint-Jean-du-Gard Adresse Temple Place Carnot Ville Saint-Jean-du-Gard