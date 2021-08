Champniers-et-Reilhac Champniers-et-Reilhac Champniers-et-Reilhac, Dordogne Concert Sacré Duo Champniers-et-Reilhac Champniers-et-Reilhac Catégories d’évènement: Champniers-et-Reilhac

Dordogne

Concert Sacré Duo Champniers-et-Reilhac, 15 août 2021, Champniers-et-Reilhac. Concert Sacré Duo 2021-08-15 – 2021-08-15

Champniers-et-Reilhac Dordogne Champniers-et-Reilhac Guitare – trompette

Sur réservation. Payant. Guitare – trompette

Sur réservation. Payant. +33 6 72 39 57 94 Guitare – trompette

Sur réservation. Payant. OTPN dernière mise à jour : 2021-07-31 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

Détails Catégories d’évènement: Champniers-et-Reilhac, Dordogne Autres Lieu Champniers-et-Reilhac Adresse Ville Champniers-et-Reilhac lieuville 45.67361#0.73416