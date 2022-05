CONCERT : SACRE DU PRINTEMPS DE STRAVINSKY Villeveyrac Villeveyrac Catégories d’évènement: Hérault

Nous avons le plaisir de vous convier au concert Sacre du Printemps de Stravinsky, piano à quatre mains accompagnés des artistes C.Kye et M.Hochard qui se déroulera le 5 juin à 19h dans le cloître de l'abbaye. Nous vous proposons un concert original rappelant le Sacre du Printemps qui est une ½uvre majeure du XXesiècle, chorégraphiée par Vaslav Nijinsky sur une musique d'Igor Stravinsky. Ballet de 29 minutes constitué de deux tableaux, il met en scène les rituels de la Russie païenne à travers le sacrifice d'une jeune fille au dieu du Printemps dans l'espoir d'un renouveau. +33 4 67 78 06 09

