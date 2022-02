Concert « Russie Profonde » de Natalia Morozova (pianiste) Luçay-le-Libre Luçay-le-Libre Catégories d’évènement: Indre

Luçay-le-Libre

Concert « Russie Profonde » de Natalia Morozova (pianiste) Luçay-le-Libre, 21 mai 2022, Luçay-le-Libre. Concert « Russie Profonde » de Natalia Morozova (pianiste) Luçay-le-Libre

2022-05-21 18:00:00 – 2022-05-21

Luçay-le-Libre Indre Luçay-le-Libre Le concert sera suivi d’un dîner convival, sur réservation. L’Atelier du Coudray a le plaisir de vous convier au concert « Russie Profonde » de Natalia Morozova, pianiste, à 18h au Château du Coudray. Le concert sera suivi d’un dîner convival, sur réservation. Atelier du Coudray

Luçay-le-Libre

dernière mise à jour : 2022-02-06 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Luçay-le-Libre Autres Lieu Luçay-le-Libre Adresse Ville Luçay-le-Libre lieuville Luçay-le-Libre Departement Indre

Luçay-le-Libre Luçay-le-Libre Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lucay-le-libre/

Concert « Russie Profonde » de Natalia Morozova (pianiste) Luçay-le-Libre 2022-05-21 was last modified: by Concert « Russie Profonde » de Natalia Morozova (pianiste) Luçay-le-Libre Luçay-le-Libre 21 mai 2022 Indre Luçay-le-Libre

Luçay-le-Libre Indre