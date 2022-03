CONCERT RUDEBOY + DOUMA AKA DYNAMIC Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Épinal Vosges RUDEBOY plays URBAN DANCE SQUAD Si il y a bien un groupe qui a marqué les 90’s au point d’influencer les futurs Rage Against the Machine c’est bien les hollandais de Urban Dance Squad avec leur fusion explosive. Après une séparation au début 2000 et une apparition au sein de Junkie XL, il aura fallu attendre 20 ans pour que Rudeboy s’entoure enfin d’un nouveau band avec lequel il reprend la route pour une série de concerts. Au programme 60 minutes de classiques extraits des 5 albums que le groupe a sorti entre 1989 et 1999 pour le plus grand plaisir des fans du premier jour. Alors oui le line up n’est plus d’origine puisqu’un troisième guitariste a remplacé le Dj mais l’énergie reste intacte… DOUMA AKA DYNAMIC Rappeur aux multiples facettes, DYnamic repousse les barrières du genre : autant à l’aise sur des beats aux sonorités Jazz, Rock, Trap ou Electro, il a déjà sorti deux albums. Son flow rapide et incisif n’est pas sans rappeler celui de Zach de la Rocca, chanteur de RATM. C’est donc le parfait candidat pour ouvrir pour Rudeboy puisque tous deux chantent en anglais et font preuve d’un charisme et d’une énergie scénique incroyable. +33 3 29 65 59 92 https://lasourisverte-epinal.fr/agenda/rudeboys/ Robert Westera Fotografie

