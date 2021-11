Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Concert : Ruby Shoes Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Concert : Ruby Shoes Le Havre, 3 décembre 2021, Le Havre. Concert : Ruby Shoes Le Havre

2021-12-03 – 2021-12-03

Le Havre Seine-Maritime Ruby Shoes, c’est l’histoire classique d’un groupe qui, en 1996, se sépare et qui, quelques années plus tard (en 2011), avec les retrouvailles de deux de ses anciens membres, fait naître un autre groupe. Un duo qui s’appellerait Ruby Shoes. Exact parité, un homme, une femme. Un français, une anglaise. Pour « Sweet Divine », le duo a tenu à garder le cap d’un « minimalisme » revendiqué : chant, guitare (Pinky), basse & boite à rythme (Kokor).

Les paroles écrites lors de temps d’improvisation sont évidemment dans un anglais parfait, influencées par la vie dans ce qu’elle a d’exceptionnellement banal. Concert, le vendredi 3 décembre à 20h30, au CEM. Ruby Shoes, c’est l’histoire classique d’un groupe qui, en 1996, se sépare et qui, quelques années plus tard (en 2011), avec les retrouvailles de deux de ses anciens membres, fait naître un autre groupe. Un duo qui s’appellerait Ruby Shoes. Exact… +33 2 35 48 48 80 https://www.le-cem.com/concerts-evenements/?id=6813 Ruby Shoes, c’est l’histoire classique d’un groupe qui, en 1996, se sépare et qui, quelques années plus tard (en 2011), avec les retrouvailles de deux de ses anciens membres, fait naître un autre groupe. Un duo qui s’appellerait Ruby Shoes. Exact parité, un homme, une femme. Un français, une anglaise. Pour « Sweet Divine », le duo a tenu à garder le cap d’un « minimalisme » revendiqué : chant, guitare (Pinky), basse & boite à rythme (Kokor).

Les paroles écrites lors de temps d’improvisation sont évidemment dans un anglais parfait, influencées par la vie dans ce qu’elle a d’exceptionnellement banal. Concert, le vendredi 3 décembre à 20h30, au CEM. Le Havre

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville Le Havre