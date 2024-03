Concert Ruben Paz y su Cheverefusion Place Porte Coucou Salon-de-Provence, samedi 13 avril 2024.

Concert Ruben Paz y su Cheverefusion Place Porte Coucou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Ruben Paz, saxophoniste et chanteur incandescent en provenance de La Havane, a rassemblé au sein de Cheverefusion la crème des musiciens latino-américains

Ruben Paz est un saxophoniste diplômé du conservatoire de la Havane, sa ville natale, mais aussi l’auteur et compositeur de 2 albums et de nombreux titres originaux. Il crée son groupe Chévéréfusion en 2011 avec 9 musiciens renommés de la scène “latino-marseillaise” et propose sa musique qui se veut métissée, aux couleurs des Caraïbes, avec des rythmes afro- cubains (Salsa, Rumba, Conga, Timba et Chachacha), mais aussi avec des nuances de Funk et de Jazz. Cette riche fusion n’enlève en rien l’ambition première du groupe Chévéréfusion, celle de continuer à faire danser son public Salsero tout en lui offrant des sonorités nouvelles. 19.8 19.8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 21:00:00

fin : 2024-04-13

Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

