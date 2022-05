Concert « Royal Swing » Salle d’animation Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

Salle d'animation, le vendredi 3 juin à 20:30

« Royal Swing » ————— Avec la voix envoûtante d’Amélie Barthe, soutenue par la rythmique solide de Fabrice Renailler à la contrebasse et Tom Bernus à la guitare rythmique, pimentée des solos inspirés de Benjamin Segurado à la guitare soliste, embarquez pour un voyage musical des plages de Rio au New York des années 30 à 50, du Paris canaille jusque sur les routes bohémiennes de Roumanie. La guitare manouche et/ou électrique apportent chaleur et énergie, quand la voix revisite les plus grands standards de Jazz, Blues et musique Latine. Informations pratiques ———————- La programmation culturelle est gratuite, sur inscription. Pensez à réservez vos places ! Les activités commencent à l’heure. Les soirs de représentation, la salle d’animation ouvre 15 minutes avant le début du spectacle. Mondonville – Médiathèque Salle d’animation rue de la Liberté, Mondonville Mondonville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T20:30:00 2022-06-03T22:30:00

Lieu Salle d'animation Adresse rue de la Liberté, Mondonville Ville Mondonville

