Concert ROYAL KOPEK, groupe de musique slave à la Guinguette Au bout de l’île La queue de l’île Mauges-sur-Loire

Concert ROYAL KOPEK, groupe de musique slave à la Guinguette Au bout de l’île

Laissez vous emporter par les cadences et mélodies entêtantes du groupe de musique slave : ROYAL KOPEK .

Ce groupe vous propose une animation musicale déjantée, au rythme des balalaïkas et des guitares , idéale pour profiter d’un moment convivial autour d’un verre dans un lieu bucolique et festif ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08

fin : 2024-06-08

La queue de l’île Guinguette Au bout de l’île

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@auboutdelile.fr

