Concert » Royal Company & Captain Sparks » + « Les Enfants Rouges » Fécamp, 5 mars 2022, Fécamp.

Concert » Royal Company & Captain Sparks » + « Les Enfants Rouges » Salle de l’Union 15 Rue de l’Aumône Fécamp

2022-03-05 20:30:00 – 2022-03-05 Salle de l’Union 15 Rue de l’Aumône

Fécamp Seine-Maritime Fécamp

Premier concert de l’année pour l’association Art En Sort. Découvrez 2 groupes régionaux qui vont vous faire bouger ! Les Rouennais de Royal Company & Captain Sparks et les Enfants rouges du Havre ! Bar et petite restauration sur place.

LES ENFANTS ROUGES

Un jour, notre vieux pote Riton a déclaré : « L’enfant rouge, c’est celui que l’on garde précieusement au fond de soi, rieur et malpoli, joues écarlates et genoux écorchés, sourire angélique et lance-pierre dans la poche. Celui qui tire les cheveux des petites filles, parce qu’il est amoureux des grandes. L’enfant rouge est devenu adulte, semble avoir disparu chez certains, mais se trouve mis à nu rapidement à l’écoute des chansons de cette bande de copains. Il y a comme un air de camaraderie et d’insolence qui flânent autour de cette formation, une envie sincère de partager… de partager des chansons de mots et de cœur, de maux et de chœurs. Violent comme un pavé ou vaporeux comme une caresse, habile, sans misérabilisme ni prétention, le répertoire de ces chansonniers est une jolie tranche de vie »

CAPTAIN SPARKS & ROYAL COMPANY

Dans l’océan de la chanson française, « quelque part entre Brassens et NTM », naviguent le Captain Sparks et sa Royal Company !

Sur la bande-son électro, jazzy et cuivrée de la Company, Sparks raconte sa vie en poésie. Entre chanson et hip-hop, il pose son regard à la fois nostalgique et plein d’espoir sur l’amour, l’enfance, l’amitié, et la vie de ceux qu’il aime. Cette aventure musicale, démarrée à une voix et une guitare autour d’un comptoir, a rapidement trouvé un équipage et pris le large vers les plus belles scènes de Normandie et d’ailleurs !

Premier concert de l’année pour l’association Art En Sort. Découvrez 2 groupes régionaux qui vont vous faire bouger ! Les Rouennais de Royal Company & Captain Sparks et les Enfants rouges du Havre ! Bar et petite restauration sur place.

LES…

contact@artensort.com +33 7 68 83 03 27 https://www.artensort.com/?fbclid=IwAR1nSDNOYRPOZczOSGjCl1ZDRutILxBPzxxIifDanXMRxA0mSA6rab7OeFc

Premier concert de l’année pour l’association Art En Sort. Découvrez 2 groupes régionaux qui vont vous faire bouger ! Les Rouennais de Royal Company & Captain Sparks et les Enfants rouges du Havre ! Bar et petite restauration sur place.

LES ENFANTS ROUGES

Un jour, notre vieux pote Riton a déclaré : « L’enfant rouge, c’est celui que l’on garde précieusement au fond de soi, rieur et malpoli, joues écarlates et genoux écorchés, sourire angélique et lance-pierre dans la poche. Celui qui tire les cheveux des petites filles, parce qu’il est amoureux des grandes. L’enfant rouge est devenu adulte, semble avoir disparu chez certains, mais se trouve mis à nu rapidement à l’écoute des chansons de cette bande de copains. Il y a comme un air de camaraderie et d’insolence qui flânent autour de cette formation, une envie sincère de partager… de partager des chansons de mots et de cœur, de maux et de chœurs. Violent comme un pavé ou vaporeux comme une caresse, habile, sans misérabilisme ni prétention, le répertoire de ces chansonniers est une jolie tranche de vie »

CAPTAIN SPARKS & ROYAL COMPANY

Dans l’océan de la chanson française, « quelque part entre Brassens et NTM », naviguent le Captain Sparks et sa Royal Company !

Sur la bande-son électro, jazzy et cuivrée de la Company, Sparks raconte sa vie en poésie. Entre chanson et hip-hop, il pose son regard à la fois nostalgique et plein d’espoir sur l’amour, l’enfance, l’amitié, et la vie de ceux qu’il aime. Cette aventure musicale, démarrée à une voix et une guitare autour d’un comptoir, a rapidement trouvé un équipage et pris le large vers les plus belles scènes de Normandie et d’ailleurs !

Salle de l’Union 15 Rue de l’Aumône Fécamp

dernière mise à jour : 2022-01-17 par