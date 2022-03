CONCERT ROVER + KEPA Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan Hérault Sérignan Deux artistes sur la scène de la Cigalière ce soir. Rover nous présente son nouvel album, lumineux, émouvant, réconfortant. Képa nous propulse sur les bords du Mississipi : surprenant! Deux artistes sur la scène de la Cigalière ce soir.

Deux artistes sur la scène de la Cigalière ce soir. Rover nous présente son nouvel album, lumineux, émouvant, réconfortant. Képa nous propulse sur les bords du Mississipi : surprenant! ©Claude Gassian / © Kevin Mettallier

