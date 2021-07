Concert – Rover – Bonjour Minuit Saint-Brieuc, 30 octobre 2021-30 octobre 2021, Saint-Brieuc.

Concert – Rover – Bonjour Minuit 2021-10-30 – 2021-10-30 Rue René Yves Creston Place Nina Simone

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Des mois passés dans une immense pièce industrielle froide, pour rechercher l’état de grâce à travers la composition de ses musiques. Rover nous revient avec un nouvel album et des sons parfois plus synthétiques, des jeux d’écho avec ce refuge immense où le vide a inspiré des mélodies réconfortantes. Et toujours aussi lumineuses, même lorsqu’il s’isole et s’exile. Hiberner avec ses instruments, se rendre vulnérable pour mieux s’apprivoiser, tout en douceur.

Eiskeller est l’alchimie d’un lieu ingrat et hostile, devenu sublime et thérapeutique. Comme une plongée en apnée, de laquelle on n’aurait jamais envie de remonter. Le risque n’est pas toujours spectaculaire, et pourtant suivre Rover dans son acceptation du « rien » pour obtenir le « tout » est éblouissant.

+33 2 96 01 51 40

dernière mise à jour : 2021-05-29 par