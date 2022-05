CONCERT : ROUQUINE, 2 août 2022, .

CONCERT : ROUQUINE

2022-08-02 – 2022-08-02

Ces deux artistes chantent le spleen avec une ironie mordante, dans une langue explicite et poétique.

Les mélodies sont obsédantes et la tête remue sur une électro-pop élégante et racée.

Rouquine aime bien James Blake et Boris Vian.

Jouant avec les codes urbains sur des thèmes actuels, Rouquine dépoussière la chanson et prend son public à contre-pied.

Avec Nino Vella et Sébastien Rousselet.



Ces deux artistes chantent le spleen avec une ironie mordante, dans une langue explicite et poétique.

Les mélodies sont obsédantes et la tête remue sur une électro-pop élégante et racée.

Rouquine aime bien James Blake et Boris Vian.

Jouant avec les codes urbains sur des thèmes actuels, Rouquine dépoussière la chanson et prend son public à contre-pied.

Avec Nino Vella et Sébastien Rousselet.



dernière mise à jour : 2022-04-29 par