15 EUR Lundi 15 Août à 16h. Chant puisant dans les musiques spirituelles du monde. Auteures, compositeures et interprètes, Nawal et Catherine Braslavski proposent « un chant original où les voix se font écho l’une de l’autre ». Le concert sera précédé d’une conférence par Chantal Fouché-Husson, universitaire, sur les représentations de la Vierge au Moyen Âge et l’iconographie. cistercienne spécifique, « les Vierges de Miséricorde », dont une représentation se trouve dans l’abbatiale de Pontigny. Une exposition sur ce thème sera présentée tout l’été dans l’abbatiale.

