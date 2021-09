Saint-Victor Saint-Victor Ardèche, Saint-Victor Concert – Rosemarie – Les Agri-Culturelles Saint-Victor Saint-Victor Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Victor

Concert – Rosemarie – Les Agri-Culturelles Saint-Victor, 2 octobre 2021, Saint-Victor. Concert – Rosemarie – Les Agri-Culturelles 2021-10-02 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-02

Saint-Victor Ardêche Saint-Victor 18h: visite et rencontre

19h: repas

20h30: concert lapresquile@smac07.com +33 4 75 33 15 54 http://www.smac07.com/ dernière mise à jour : 2021-09-23 par Ardèche Hermitage Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Saint-Victor Autres Lieu Saint-Victor Adresse Ville Saint-Victor lieuville 45.10756#4.82617