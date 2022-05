Concert Roseline Courtial – Festenal de la Musa Castelnau-Pégayrols Castelnau-Pégayrols Catégorie d’évènement: Castelnau-Pégayrols

Concert Roseline Courtial – Festenal de la Musa Castelnau-Pégayrols, 18 juin 2022, Castelnau-Pégayrols. Concert Roseline Courtial – Festenal de la Musa Castelnau-Pégayrols

2022-06-18 – 2022-06-18

Castelnau-Pégayrols Aveyron EUR Castelnau-Pégayrols « Rosalina Courtials canta los poètas occitans » : Roseline Coutial, accompagnée par deux

musiciens, chante des poèmes extraits de « Sus la mar de las galèras » sur des musiques du groupe

Fai Lum mais aussi sur ses propres compositions musicales.

Elle chante des textes de Jean Boudou, Robert Martí, Sergi Carles…

Le concert est conçu comme un voyage poétique tant dans les poèmes chantés que dans leur

présentation.à l’église Notre Dame Une soirée festive et conviviale animée par Roseline Courtial +33 6 22 47 80 55 « Rosalina Courtials canta los poètas occitans » : Roseline Coutial, accompagnée par deux

musiciens, chante des poèmes extraits de « Sus la mar de las galèras » sur des musiques du groupe

Fai Lum mais aussi sur ses propres compositions musicales.

Elle chante des textes de Jean Boudou, Robert Martí, Sergi Carles…

Le concert est conçu comme un voyage poétique tant dans les poèmes chantés que dans leur

présentation.à l’église Notre Dame OFFICE TOURISME DU PAYS DE LA MUSE ET RASPES DU TARN

Castelnau-Pégayrols

dernière mise à jour : 2022-04-21 par OFFICE TOURISME DU PAYS DE LA MUSE ET RASPES DU TARN

Détails Catégorie d’évènement: Castelnau-Pégayrols Autres Lieu Castelnau-Pégayrols Adresse Ville Castelnau-Pégayrols lieuville Castelnau-Pégayrols

Concert Roseline Courtial – Festenal de la Musa Castelnau-Pégayrols 2022-06-18 was last modified: by Concert Roseline Courtial – Festenal de la Musa Castelnau-Pégayrols Castelnau-Pégayrols 18 juin 2022

Castelnau-Pégayrols