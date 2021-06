Concert : Roraima Reigny, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Reigny.

Reigny Cher

RORAIMA, ce sont deux univers qui se mélangent, s’éloignent et se croisent où l’électronique vient compléter l’acoustique. Duo trip-hop batterie et machines, il vagabonde parfois aux frontières de la bass music, rebondissant entre nappes hypnotiques et ondes électriques. Née de la rencontre entre Baptiste, ingénieur du son, et Florian, beatmaker, le groupe s’est créé dans les coulisses d’une salle de spectacle orléanaise. En mars 2018, ils livrent un premier EP “2810” et travaillent actuellement sur une nouvelle sortie pour le dernier trimestre 2020.

A partir de 19h00, ouverture du café avec nos planches APERO à 10€ qui mettent en avant les produits locaux, réservation conseillée au 06 79 55 90 59 ou à accalandre@orange.fr

