Concert romantique par le Ménestrel Chantilly, samedi 13 avril 2024.

Le Ménestrel, Conservatoire de Musique de Chantilly et de l’Aire Cantilienne, vous donne rendez-vous sous le majestueux dôme des Grandes Ecuries du Château de Chantilly pour un concert romantique faisant la part belles aux œuvres de Mendelssohn.

Le Ménestrel, Conservatoire de Musique de Chantilly et de l’Aire Cantilienne, vous donne rendez-vous sous le majestueux dôme des Grandes Ecuries du Château de Chantilly pour un concert romantique .

Au programme

-Le Psaume 42 et le second concerto pour violon de Mendelssohn, avec l’orchestre symphonique du Ménestrel et, en soliste, Hector Burgan, professeur de violon au Ménestrel et violoniste de l’Orchestre National de France

-La Missa Santa Cecilia de Jacob de Haan, par les chœurs et les orchestres d’harmonies du Ménestrel et de Villeneuve-la-Garenne

-Les chœurs d’enfants, d’ados et la Maîtrise dans des pièces romantiques.

Vous y rencontrerez les artistes-professeurs et les élèves du Ménestrel, pour un moment musical d'exception !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13 23:00:00

Rue du Connétable

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France accueil-secretariat@conservatoire-lemenestrel.fr

