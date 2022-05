Concert // RoMaNo DaNdIEs Nestier Nestier Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Nestier

Concert // RoMaNo DaNdIEs Nestier, 13 mai 2022, Nestier. Concert // RoMaNo DaNdIEs au calvaire du Mont Arès NESTIER Nestier

2022-05-13 – 2022-05-13 au calvaire du Mont Arès NESTIER

Nestier Hautes-Pyrénées Le Mont des Arts accueille le groupe “Romano dandies” ! Une belle invitation au voyage vers les contrées de l’Europe de l’Est, une ambiance de fête qui ne vous laissera pas indifférents ! montdesartsnestier@gmail.com http://www.facebook.com/mont.desarts.7 au calvaire du Mont Arès NESTIER Nestier

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Nestier Autres Lieu Nestier Adresse au calvaire du Mont Arès NESTIER Ville Nestier lieuville au calvaire du Mont Arès NESTIER Nestier Departement Hautes-Pyrénées

Nestier Nestier Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nestier/

Concert // RoMaNo DaNdIEs Nestier 2022-05-13 was last modified: by Concert // RoMaNo DaNdIEs Nestier Nestier 13 mai 2022 Hautes-Pyrénées Nestier

Nestier Hautes-Pyrénées