Concert « Romances et voyages au piano »

Concert « Romances et voyages au piano », 29 octobre 2022, . Concert « Romances et voyages au piano »



2022-10-29 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-29 19h : ouverture billetterie

19h30 : concert

20h30 : cocktail (et dédicace du premier roman de Louis Mallié)

Billetterie sur place. Pour célébrer le changement de saison, les feuilles rougissantes se miroitant dans les ondes, Cortese a invité pour une Carte Blanche Louis Mallié, jeune artiste aux multiples talents.

Tour à Tour, ils célébreront Romances et Voyages… Méditation et Émotions, Consolations, Ballades, sans oublier La Filleuse…

Au Plaisir de vous accueillir à la Grange Rubato pour partager un moment artistique hors du temps et vous faire découvrir ce jeune pianiste-compositeur post-romantique, néo-jazz…tout un Univers… dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville