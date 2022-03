Concert Romance de Barrio Morlaàs Morlaàs Catégories d’évènement: Morlaàs

Pyrénées-Atlantiques

Concert Romance de Barrio Morlaàs, 19 mars 2022, Morlaàs. Concert Romance de Barrio Place sainte Foy Hôtel de Ville Morlaàs

2022-03-19 – 2022-03-19 Place sainte Foy Hôtel de Ville

Morlaàs Pyrénées-Atlantiques Morlaàs 7 EUR Voyages Latins » avec :

Voix : Elisa DE JUAN

Accordéon : Didier TOUYET

Percussions : Nico MARTIN-SAGARRA

Billetterie sur place Voyages Latins » avec :

Voix : Elisa DE JUAN

Accordéon : Didier TOUYET

Percussions : Nico MARTIN-SAGARRA

Billetterie sur place +33 5 59 33 40 41 Voyages Latins » avec :

Voix : Elisa DE JUAN

Accordéon : Didier TOUYET

Percussions : Nico MARTIN-SAGARRA

Billetterie sur place morlaàs

Place sainte Foy Hôtel de Ville Morlaàs

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Morlaàs, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Morlaàs Adresse Place sainte Foy Hôtel de Ville Ville Morlaàs lieuville Place sainte Foy Hôtel de Ville Morlaàs Departement Pyrénées-Atlantiques

Morlaàs Morlaàs Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaas/

Concert Romance de Barrio Morlaàs 2022-03-19 was last modified: by Concert Romance de Barrio Morlaàs Morlaàs 19 mars 2022 Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Morlaàs Pyrénées-Atlantiques