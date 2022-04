Concert Rokia Koné, dans le cadre du festival Le Temps d’une Lune organisé par Attacafa Maison Folie Moulins, 23 avril 2022, Lille.

[ CONCERT ] ✦ 19H30 – **CONCERT ROKIA KONÉ** C’est une voix qui s’élève, pure, claire, authentique au-dessus des grooves envoûtants d’une guitare mandingue. Une voix qui vous cloue sur place, celle de Rokia Koné dite « La Rose de Bamako ». Membre du collectif Les Amazones d’Afrique qui lutte pour les droits des femmes, Rokia Koné est l’une des grandes chanteuses du Mali. Elle poursuit une carrière solo en connivence avec le dublinois Jacknife Lee, connu notamment pour ses collaborations avec U2 ou REM, qui transforme ses chansons avec des arrangements intemporels. Pour l’album BAMANAN, il enlumine la beauté austère de sa voix avec subtilité et sensibilité et rend intimement perceptibles chaque souffle, nuance, inflexion, improvisation mélismatique de la fascinante chanteuse. Jacknife Lee sera aux côtés de Rokia Koné sur scène. L’album est sorti chez RealWorld Records en février 2022. _**PRIX :**_ _**Tarif réduit : 3€ (sur présentation de justificatif : étudiants / demandeurs d’emploi / bénéficiaires du RSA / moins de 26 ans / pass sénior Ville de Lille / familles nombreuses à partir de 3 enfants / personnes en situation de handicap sur présentation de carte d’invalidité)**_ _**Tarif plein : 5€**_ _**Gratuit pour les moins de 12 ans**_ Billetterie en ligne : [[https://billetterie-spectacles.lille.fr](https://billetterie-spectacles.lille.fr)](https://billetterie-spectacles.lille.fr) —– ☽ Dans le cadre du FESTIVAL Le Temps d’une Lune #6 ” Écrire, créer de l’art, ou jeûner c’est se mettre en état de paix. » Mustapha Chérif, philosophe et théologien. Pour notre 6eme festival Le Temps d’une Lune, nous souhaitons partager avec vous des temps paisibles, où le divers de nos mondes s’accorde. Cette culture de la paix est celle qui rayonne dans le mois du Ramadan, malgré les tourments du monde. Elle fait écho aux désirs simples qui nous animent : partager un repas et des rires la nuit tombée, se mettre en relation avec le cosmos et les étoiles, raconter les histoires qui nous relient et que nous avons plaisir à transmettre, cultiver les relations et les liens pacifiques. Pour Attacafa, la seule attitude possible face au bruit des bottes est celle qui consiste à faire place à d’autres sons, à des sensibilités résonnantes en espérant que leurs échos dureront. Salam Aleykoum, Que la paix soit sur vous. ” L’équipe Attacafa

