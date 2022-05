Concert – Rodeo Joe, 24 juin 2022, .

Concert – Rodeo Joe

2022-06-24 – 2022-06-24

Depuis 30 ans, Rodéo Joe sillonne les routes de la France au Québec, en passant par l’Espagne, le Portugal, la Hollande, New York… soit plus de 5000 dates. Le sourire jusqu’aux oreilles, Rodéo Joe propose un show huilé et cuisiné avec une bonne dose de Rock’n’roll, une pincée de Blues, un soupçon de Boogie. Rodéo Joe c’est la joie de vivre sur scène !

Les textes évoquent la société actuelle avec ses joies et ses peines, des histoires de filles perdues, des voyages et l’amour du public.

