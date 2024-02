Concert Rodéo Drive Théâtre Chez Colette Touques, samedi 9 mars 2024.

Concert Rodéo Drive Théâtre Chez Colette Touques Calvados

Depuis 33 ans, Jean-Michel Weil et ses complices du groupe Rodeo Drive se produisent dans les salles parisiennes. De l’Elysée Montmartre, au Petit Journal Montparnasse en passant par la Flèche d’Or ou encore la Dame de Canton, ils interprètent les chansons des légendes du Rock (Elvis Presley, Janis Joplin, les Rolling Stones, Cliff Richard, Eddie Cochran…). Ils vivent leur passion et nous la communiquent.

Au Théâtre Chez Colette, Jean-Michel Weil (guitare, chant) et Bruno Kahan (batterie) nous font revivre les grandes légendes du Rock en petite formation (guitare, batterie, voix) pour les grands et les petits.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:00:00

fin : 2024-03-09

Théâtre Chez Colette Rue de Verdun

Touques 14800 Calvados Normandie ecole@theatrechezcolette.com

