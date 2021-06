CONCERT ROCKYGRASS Missillac, 26 juin 2021-26 juin 2021, Missillac.

CONCERT ROCKYGRASS 2021-06-26 20:30:00 – 2021-06-26 20:30:00

Missillac Loire-Atlantique Missillac

Après cette période compliquée pendant laquelle il a fallu se réinventer, se diversifier, faire et défaire,l’Office Culturel de Missillac a décidé de tout de même finir l’année en beauté!

Pour cela, vous êtes invités à assister au concert de RockyGrass le 26/06 à 20h30, en extérieur, à l’étang des platanes (à l’opposé du château de la Bretesche).

Et ce dans le cadre du rendez annuel: « A Travers Champs ».

Pour fêter cette reprise l’entrée est GRATUITE.

Merci de tout de même vous munir de vos masques.

Après une aventure de douze ans, dans le Lampridic Bluegrass Band, qui les a mené jusqu’sur la scène du Pickin’ Porch de Bristol dans leTennessee, ces trois musiciens ligériens ont eu envie de continuer un bout de chemin ensemble. Pour cela, ils ont cherché à conjuguer leur intérêt pour la musique acoustique et les harmonies vocales avec leur goût prononcé pour le Rock. C’est ainsi que leur est venu l’idée de puiser dans les morceaux qu’ils affectionnaient tout en en faisant des interprétations plus roots. Cela donne des versions surprenantes de titres de U2, Lou Reed, Guns n’Roses, les Rolling Stones ou de Bruce Springsteen entre autre. Après deux ans de gestation, le groupe RockyGRASS se lance sur la route. Munis de leur mandoline, guitare ou dobro, ils vous font découvrir un univers très personnel teinté de Country, de Bluegrass et de Folk. A découvrir.

Renseignements et réservation :

Espace la Garenne 06 82 44 49 03

otsi@cc-paysdepontchateau.fr +33 2 40 01 40 10

Après cette période compliquée pendant laquelle il a fallu se réinventer, se diversifier, faire et défaire,l’Office Culturel de Missillac a décidé de tout de même finir l’année en beauté!

Pour cela, vous êtes invités à assister au concert de RockyGrass le 26/06 à 20h30, en extérieur, à l’étang des platanes (à l’opposé du château de la Bretesche).

Et ce dans le cadre du rendez annuel: « A Travers Champs ».

Pour fêter cette reprise l’entrée est GRATUITE.

Merci de tout de même vous munir de vos masques.

Après une aventure de douze ans, dans le Lampridic Bluegrass Band, qui les a mené jusqu’sur la scène du Pickin’ Porch de Bristol dans leTennessee, ces trois musiciens ligériens ont eu envie de continuer un bout de chemin ensemble. Pour cela, ils ont cherché à conjuguer leur intérêt pour la musique acoustique et les harmonies vocales avec leur goût prononcé pour le Rock. C’est ainsi que leur est venu l’idée de puiser dans les morceaux qu’ils affectionnaient tout en en faisant des interprétations plus roots. Cela donne des versions surprenantes de titres de U2, Lou Reed, Guns n’Roses, les Rolling Stones ou de Bruce Springsteen entre autre. Après deux ans de gestation, le groupe RockyGRASS se lance sur la route. Munis de leur mandoline, guitare ou dobro, ils vous font découvrir un univers très personnel teinté de Country, de Bluegrass et de Folk. A découvrir.

Renseignements et réservation :

Espace la Garenne 06 82 44 49 03