Concert : ROCKY BLUE GRASS 36 rue du Port Tréhiguier, 21 mai 2022, Penestin.

Concert : ROCKY BLUE GRASS

36 rue du Port Tréhiguier, le samedi 21 mai à 19:30

Trio acoustique composé d’une guitare, d’une mandoline et d’un dobro, RockyGRASS est un groupe qui allie la tradition appalachienne et ses influences rock pour le plus grand bonheur de tous. Pour découvrir leur univers : [Streamez de la musique RockyGRASS | Écoutez des chansons, des albums, des playlists gratuitement sur SoundCloud](https://soundcloud.com/user-996946625-477868806)

Public

Trio acoustique composé d’une guitare, d’une mandoline et d’un dobro, RockyGRASS est un groupe qui allie la tradition appalachienne et ses influences rock pour le plus grand bonheur de tous. Po…

36 rue du Port Tréhiguier Café l’Annexe 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T19:30:00 2022-05-21T05:30:00