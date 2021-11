Tanus Tanus Tanus, Tarn Concert Rockabilly avec Don’t Worry Honey Tanus Tanus Catégories d’évènement: Tanus

Tarn

Concert Rockabilly avec Don’t Worry Honey Tanus, 27 novembre 2021, Tanus. Concert Rockabilly avec Don’t Worry Honey Lieu-dit La Crouzié Debout les Yeux Tanus

2021-11-27 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-27 Lieu-dit La Crouzié Debout les Yeux

Tanus Tarn Tanus Tarn EUR 2 12 L’association Debout les Yeux présente :

Une soirée Rockabilly avec Don’t Worry Honey !

Buvette et petite Restauration sur place

>> Pass Sanitaire obligatoire << deboutlesyeux@gmail.com https://www.deboutlesyeux.com/ Lieu-dit La Crouzié Debout les Yeux Tanus

dernière mise à jour : 2021-11-17 par Office de tourisme du Ségala Tarnais

Détails Catégories d’évènement: Tanus, Tarn Autres Lieu Tanus Adresse Lieu-dit La Crouzié Debout les Yeux Ville Tanus lieuville Lieu-dit La Crouzié Debout les Yeux Tanus