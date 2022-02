Concert rock Vieux-Thann Vieux-Thann Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Vieux-Thann

Concert rock Vieux-Thann, 26 février 2022, Vieux-Thann. Concert rock Vieux-Thann

2022-02-26 – 2022-02-26

Vieux-Thann Haut-Rhin Vieux-Thann EUR Une soirée qui promet de vous faire voyager dans 3 univers rocks différents. En passant du rock progressif avec TREZÏA au stoner rock avec DEAFSLOW. Mais aussi EMBRUME qui proposent un rock pop. Une soirée qui promet de vous faire voyager dans 3 univers rocks différents. En passant du rock progressif avec TREZÏA au stoner rock avec DEAFSLOW. Mais aussi EMBRUME qui proposent un rock pop. +33 3 89 35 74 74 Une soirée qui promet de vous faire voyager dans 3 univers rocks différents. En passant du rock progressif avec TREZÏA au stoner rock avec DEAFSLOW. Mais aussi EMBRUME qui proposent un rock pop. Vieux-Thann

dernière mise à jour : 2022-02-10 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Vieux-Thann Autres Lieu Vieux-Thann Adresse Ville Vieux-Thann lieuville Vieux-Thann Departement Haut-Rhin

Concert rock Vieux-Thann 2022-02-26 was last modified: by Concert rock Vieux-Thann Vieux-Thann 26 février 2022 Haut-Rhin Vieux-Thann

Vieux-Thann Haut-Rhin