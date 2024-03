CONCERT ROCK L’Ornevalloise Val-d’Ornain, samedi 13 avril 2024.

Après deux albums de metal extrême avec DSM parus en 2016 et 2020 et deux albums solo teintés de folk et de blues parus en 2021 et 2024,Pierre Emmanuel GILLET,

guitare et chant s’est entouré de Mathieu LAURENT à la basse et de Laurent PLATINI à la batterie pour former LES RUINES COULENT EN SILENCE.

La musique du trio oscille entre riffs planants et rythmiques puissantes,et puise ses influences dans toutes les formes de rock: 70’S,punk,indie..Jimi Hendrix, Radiohead,Shannon Wright..

Tous les textes sont en français.

le concert sera précédé de l’Atelier Musiques Actuelles de l’EMI de la COPARY composé d’un groupe de 4 élèves de l’école de musique.

Le répertoire est composé de reprises de Radiohead Téléphone ou Louise Attaque…Tout public

8 EUR.

Début : 2024-04-13 21:00:00

fin : 2024-04-13

L’Ornevalloise Impasse Raymond Meunier MUSSEY

Val-d’Ornain 55000 Meuse Grand Est

