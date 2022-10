CONCERT ROCK. – TRIBUTE OF THE ROLLING STONES

CONCERT ROCK. – TRIBUTE OF THE ROLLING STONES, 29 octobre 2022, . CONCERT ROCK. – TRIBUTE OF THE ROLLING STONES



2022-10-29 – 2022-10-29 À l’heure où sont fêtés leurs 60 ans d’existence et où ils reviennent en Europe et en France pour une tournée triomphale, cela semble une bonne idée de présenter la meilleure tribute des Rolling Stones. Billetterie : https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/the-very-best-tribute-of-billet/idmanif/535823 Egalement dans les billetteries habituelles des magasins Auchan, Cora, Cultura, espace culturel Leclerc et chez TAD Informatique, Zone artisanale Hellieule 2, Laurence Lingerie, Café Thiers, Office de Tourisme de Saint-Dié des Vosges et Plainfaing. +33 3 27 79 61 40 dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville