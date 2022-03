Concert Rock Stoner – Nobody’s Cult – Espace 180 Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Sainte-Bazeille

Concert Rock Stoner – Nobody’s Cult – Espace 180 Sainte-Bazeille, 8 avril 2022, Sainte-Bazeille. Concert Rock Stoner – Nobody’s Cult – Espace 180 Les Aumonts Espace 180 Sainte-Bazeille

2022-04-08 – 2022-04-08 Les Aumonts Espace 180

Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne Sainte-Bazeille 10 10 EUR Depuis 2015, Nobody’s Cult traduit en musique ce qu’on peut ressentir face à un monde tantôt amical, tantôt agressif. Façon musiciens biberonnés au rock.

Lena Woods : chant, harpe électrique

Vincent Fabert : guitare

Matteo Casati : basse, choeurs

Grégory Jacques : batterie, choeurs

– Ouverture des portes 19h

– Bar et restauration

– Réservation : 06 28 33 54 10 Concert Rock Stoner – Nobody’s Cult – Espace 180 +33 6 28 33 54 10 Depuis 2015, Nobody’s Cult traduit en musique ce qu’on peut ressentir face à un monde tantôt amical, tantôt agressif. Façon musiciens biberonnés au rock.

Lena Woods : chant, harpe électrique

Vincent Fabert : guitare

Matteo Casati : basse, choeurs

Grégory Jacques : batterie, choeurs

– Ouverture des portes 19h

– Bar et restauration

– Réservation : 06 28 33 54 10 Espace 180

Les Aumonts Espace 180 Sainte-Bazeille

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Sainte-Bazeille Autres Lieu Sainte-Bazeille Adresse Les Aumonts Espace 180 Ville Sainte-Bazeille lieuville Les Aumonts Espace 180 Sainte-Bazeille Departement Lot-et-Garonne

Concert Rock Stoner – Nobody’s Cult – Espace 180 Sainte-Bazeille 2022-04-08 was last modified: by Concert Rock Stoner – Nobody’s Cult – Espace 180 Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille 8 avril 2022 Lot-et-Garonne Sainte-Bazeille

Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne