Concert rock: Rover Lons, 18 mars 2022, Lons.

Concert rock: Rover Espace james Chambaud 1 allée des arts Lons

2022-03-18 21:00:00 – 2022-03-18 Espace james Chambaud 1 allée des arts

Lons Pyrénées-Atlantiques Lons

Concert rock: Rover, 18 mars 2022, Lons.
Espace james Chambaud, 1 allée des arts, Lons, Pyrénées-Atlantiques
2022-03-18 21:00:00
12-13 EUR

Disque d'Or dès son premier album en 2013 et véritable stakhanoviste de la route avec plus de 300 concerts réalisés depuis, Rover est un talentueux songwriter. Il est de retour en 2021 avec "Eiskeller", son 3ème album, écrit en solitaire au 4ème sous-sol d'une ancienne glacière bruxelloise. Lumineux, réconfortant, émouvant, peut-être son plus bel opus. En première partie, Olivier Daguerre, présentera quelques extraits de son dernier projet, un livre-disque nommé « Miramar »

+33 5 59 72 01 53

+33 5 59 72 01 53

james chambaud

Espace james Chambaud 1 allée des arts Lons

