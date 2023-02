CONCERT ROCK – PROKOP & THE CLICK AND COLLECTORS Artopie, 18 février 2023, Meisenthal Meisenthal.

CONCERT ROCK – PROKOP & THE CLICK AND COLLECTORS

Artopie, 6 rue de la poste, Meisenthal, Moselle

2023-02-18 00:00:00 – 2023-02-18 01:00:00

Artopie 6 rue de la poste

Meisenthal

Moselle

Meisenthal

PROKOP & THE CLICK AND COLLECTORS// True Rock’n Roll

C’est l’effet qu’a eu sur lui les confinements et l’isolement, Prokop a eu le temps de faire tourner de vieux disques de rock sur sa platine : Raw Power des Stooges, Smell of Female des Cramps, un bon vieux Down by the Jetty de Dr. Feelgood… Arrivé en studio, il a réuni un nouveau groupe créé pour l’occasion, The Click & Collectors (John Eastwolf à la guitare, Keys Murphy aux claviers, Mighty M à la basse et Amazon Driver à la batterie) et a troqué sa guitare folk pour une Fender Telecaster.

Pour être sûr de venir, écoutez leur single, Tom Joad :



YOJIMBO// Intergalactic Stoner Rock

YOJIMBO, quartet autoproclamé d’Intergalactic Stoner Rock, a poussé ses premiers cris au printemps 2019. Une batterie tantôt effrénée tantôt au pas, une voix féminine à la fois sauvage et céleste, trois guitares lourdes et fuzzées : le ton est donné. Les influences naviguent entre les licks accrocheurs du Stoner, les riffs invocateurs du Doom et les ambiances spatiales à la limite du Post-Rock. Après un premier EP paru le 26 mars 2022 en auto-production, le vaisseau YOJIMBO est maintenant prêt à parcourir l’univers.

Entrée à prix libre.

+33 6 99 20 80 51 http://www.artopie-meisenthal.org/templates/templateArtopie/pages/home.php?action=act&id=748

Artopie 6 rue de la poste Meisenthal

