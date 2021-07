Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord, Dordogne Concert Rock Occitan et Bal Trad Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord Catégories d’évènement: Beaumontois en Périgord

Dordogne

Concert Rock Occitan et Bal Trad Beaumontois en Périgord, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Beaumontois en Périgord. Concert Rock Occitan et Bal Trad 2021-07-14 – 2021-07-14 le Bourg Place Jean Moulin

Beaumontois en Périgord Dordogne Beaumontois en Périgord L’association culturelle en Beaumontois vous invite à participer au concert du groupe Christian Almerge . Des chants dans cette langue qui nous est chère, celle de chez nous, celle de nos grands-parents, qu’on la nomme, occitan, langue d’oc, gascon ou patois, finalement, ce qui nous importe, c’est de faire vivre cette culture à travers musiques, chansons et danses occitanes. Concert Rock Occitan, Christian Almerge : Gratuit – 21h

©Christian Almerge dernière mise à jour : 2021-07-08

Détails Catégories d’évènement: Beaumontois en Périgord, Dordogne Étiquettes évènement : Autres Lieu Beaumontois en Périgord Adresse le Bourg Place Jean Moulin Ville Beaumontois en Périgord lieuville 44.76982#0.76746