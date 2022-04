Concert Rock n’ drôle Campagne-lès-Hesdin Campagne-lès-Hesdin Catégorie d’évènement: Campagne-lès-Hesdin

Concert Rock n’ drôle Campagne-lès-Hesdin, 24 avril 2022, Campagne-lès-Hesdin. Concert Rock n’ drôle Salle des sports Campagne-lès-Hesdin

–

Salle des sports Campagne-lès-Hesdin Pas-de-Calais Campagne-lès-Hesdin Vendredi 22 avril à 20H00 à la salle des sports de Campagne-les-Hesdin, venez écouter Arokana et Les 3 Fromages en concert pour un cocktail d’humour, de bonne humeur et de chansons rock décalées !

Entrée : 10€/personne. Informations & réservations : 03 21 47 27 53 / culturepatrimoinetourisme@7vallees.fr culturepatrimoinetourisme@7vallees-comm.fr https://www.7vallees-comm.fr/ Vendredi 22 avril à 20H00 à la salle des sports de Campagne-les-Hesdin, venez écouter Arokana et Les 3 Fromages en concert pour un cocktail d’humour, de bonne humeur et de chansons rock décalées !

Entrée : 10€/personne. Informations & réservations : 03 21 47 27 53 / culturepatrimoinetourisme@7vallees.fr Salle des sports Campagne-lès-Hesdin

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégorie d’évènement: Campagne-lès-Hesdin Autres Lieu Campagne-lès-Hesdin Adresse Salle des sports Ville Campagne-lès-Hesdin lieuville Salle des sports Campagne-lès-Hesdin

Concert Rock n’ drôle Campagne-lès-Hesdin 2022-04-24 was last modified: by Concert Rock n’ drôle Campagne-lès-Hesdin Campagne-lès-Hesdin 24 avril 2022

Campagne-lès-Hesdin