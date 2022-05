Concert Rock – Mondo Generator + Local Guest, 23 juin 2022, .

Concert Rock – Mondo Generator + Local Guest

2022-06-23 20:00:00 – 2022-06-23

Un mythe vivant du Stoner Rock débarque à Brest et au Vauban!

Nick Oliveri (Kyuss, Queens of The Stone Age, Dwarves, Stöner) et sa bande vont débarquer avec MONDO GENERATOR pour un concert unique en Bretagne!!!

Ils y présenteront le meilleur de leurs 6 albums studios et leur album live sorti en juillet dernier chez Heavy Psych’ Sounds Rds.

Réservation fortement conseillée

+33 2 98 46 06 88 https://www.cabaretvauban.com/programme/751-concert-rock-exceptionnel-mondo-generator-local-guest.html?date=2022-06-23-20-00

