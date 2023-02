Concert Rock Metastar, groupe issu des Gosses de Rock au profit de la Croix Rouge Française Rue des Griottons Cluny Catégories d’Évènement: Cluny

Saone-et-Loire 5 10 EUR Metastar, le groupe issu des Gosses de Rock revient enflammer la scène clunysoise au profit de la Croix Rouge Française. Erwann à la Basse, Félix à la Guitare, Jules à la batterie et Titouan au chant vont distiller leur énergie dans leur reprise du répertoire des tubes de rock anglais des années 70 à nos jours et de leurs créations.

On les a déjà vu à Cluny aux marchés nocturnes et sur la grande scène de The French VW Bus Meeting 2022 à CHERIZET.

Pas de réservation – Billetterie sur place. gossesderock@gmail.com +33 3 85 24 05 15 https://www.youtube.com/watch?v=IOXmZ6fkmKI Rue des Griottons Espace des Griottons Cluny

