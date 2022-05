Concert Rock Metal Project Manzat Manzat Catégories d’évènement: Manzat

Manzat Puy-de-Dôme Manzat Un concert exceptionnel rassemblant un orchestre d’harmonie, trois chorales et un groupe de rock créé spécialement pour l’occasion.100 instrumentistes et choristes sur scène pour un spectacle sans précédent sur le territoire! contact@unionmusicale.com +33 6 33 12 58 28 Rue des Guncheres Gymnase Manzat

