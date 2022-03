Concert rock : Manigance et Hurry Train Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Concert rock : Manigance et Hurry Train Mourenx, 19 mars 2022, Mourenx. Concert rock : Manigance et Hurry Train Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République Mourenx

2022-03-19 – 2022-03-19 Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Mourenx EUR 12 Le groupe Manigance présentera son nouvel album “Le Bal des ombres”. Le groupe Manigance présentera son nouvel album “Le Bal des ombres”. Le groupe Manigance présentera son nouvel album “Le Bal des ombres”. Freemindland

Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République Mourenx

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mourenx Adresse Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République Ville Mourenx lieuville Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République Mourenx Departement Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Mourenx Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mourenx/

Concert rock : Manigance et Hurry Train Mourenx 2022-03-19 was last modified: by Concert rock : Manigance et Hurry Train Mourenx Mourenx 19 mars 2022 Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Pyrénées-Atlantiques