Concert rock LT/BR, tribute to AC/DC Saint-Pierre-Église, samedi 10 février 2024.

Concert rock LT/BR, tribute to AC/DC Saint-Pierre-Église Manche

LT/BR… Si la Haute-Normandie demeure loin du bush, nombreux sont ses habitants à connaître la signification de ces quatre lettres, LET THERE BE ROCK ! Un souffle chaud, rauque, chargé d’électricité. Une image des antipodes débordante d’énergie qui balaie tout sur son passage et se joue des distances. Un soir d’été 2014, cinq hauts normands aguerris décident de rallier la cause du Rock ’N Roll au service exclusif d’un répertoire dense et nostalgique du meilleur d’AC/DC, pour le simple plaisir du vrai, du blues et du Rock. Une soirée de feu avec assurément l’un des meilleurs Tribute band de normandie.

Halle 901.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10 23:00:00

Place de l’Abbé de Saint-Pierre

Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie contact@wanadoo.fr

