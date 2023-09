Concert rock « Les Zélectrons frits » Bibliothèque Crimée Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 19h00 à 20h00

.Tout public. A partir de 3 ans. gratuit

Inscriptions ouvertes deux semaines à l’avance.

Une chanteuse, un batteur et un guitariste vous proposeront un bal rock, festif et énergique pour toute la famille !

Punk, air des Stones et air guitar s’enchaineront pour des ambiances différentes, en passant d’un style à un autre, avec de l’interactivité, des jeux calmes et des ballades pour faire danser même les plus timides.

Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris

Contact : +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

Vincent Le Gallic