Concert Rock Le Chalon Le Chalon Catégories d’évènement: Drôme

Le Chalon

Concert Rock Le Chalon, 14 mai 2022, Le Chalon. Concert Rock Café Associatif Au Blabla Chalonnais Le Chalon

2022-05-14 – 2022-05-14 Café Associatif Au Blabla Chalonnais

Le Chalon Drôme Le Chalon EUR 6 6 Soirée Rock au Blabla Chalonnais avec le groupe Soft & Rock.

Venez endiabler la piste de danse, profitez des reprises de rock de toutes générations. au.blabla.chalonnais@gmail.com +33 6 50 35 74 19 Café Associatif Au Blabla Chalonnais Le Chalon

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Le Chalon Autres Lieu Le Chalon Adresse Café Associatif Au Blabla Chalonnais Ville Le Chalon lieuville Café Associatif Au Blabla Chalonnais Le Chalon Departement Drôme

Le Chalon Le Chalon Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-chalon/

Concert Rock Le Chalon 2022-05-14 was last modified: by Concert Rock Le Chalon Le Chalon 14 mai 2022 Drôme Le Chalon

Le Chalon Drôme