Concert rock
Pêcherie d'Aurit 150 chemin de latabaille
Hagetaubin

2022-08-14 20:00:00 – 2022-08-14
Pêcherie d'Aurit 150 chemin de latabaille
Hagetaubin
Pyrénées-Atlantiques

Hagetaubin Pyrénées-Atlantiques Hagetaubin Avec les groupes rock locaux Swing en bulles, Irish Peach, le temps d’une étincelle.

Sur place buvette et restauration assurée par une dizaine de producteurs locaux. Avec les groupes rock locaux Swing en bulles, Irish Peach, le temps d’une étincelle.

Avec les groupes rock locaux Swing en bulles, Irish Peach, le temps d'une étincelle.

Sur place buvette et restauration assurée par une dizaine de producteurs locaux.

+33 6 72 66 62 01

Sur place buvette et restauration assurée par une dizaine de producteurs locaux. OT CDB

Pêcherie d’Aurit 150 chemin de latabaille Hagetaubin

