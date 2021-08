Martres-Tolosane Grand Presbytère Haute-Garonne, Martres-Tolosane Concert rock groupe Maladeta Grand Presbytère Martres-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Concert de rock (compositions rock français) au Grand Presbytère de Martres-Tolosane le samedi 6 août à 20h. Buvette sur place, pass sanitaire et port du masque.

Gratuit, les artistes travaillent au chapeau

