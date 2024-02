Concert rock et blues Fessenheim, mercredi 28 février 2024.

Concert rock et blues Fessenheim Haut-Rhin

Vous aimez la bonne musique live, les compositions surprenantes, des reprises originales également, le groupe Henri Kat and the FreeBirds avec ces 6 musiciens, aux chants, guitares, clavier, basse batterie et saxophone, vous surprendront avec de belles composition… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 20:00:00

fin : 2024-02-28

rue des seigneurs

Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Concert rock et blues Fessenheim a été mis à jour le 2024-01-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach