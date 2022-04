Concert Rock en Stock Cartelègue Cartelègue Catégories d’évènement: Cartelègue

Cartelègue Gironde Cartelègue EUR Rendez-vous samedi 14 mai à partir de 16h au “4L café” pour journée sur le thème de l’Afrique. Au menu :

– Cours de cuisine congolaise à 16h (places limitées et réservées aux adhérants)

– Dégustation de des plats préparés à 19h

– Cours de danse en tenue traditionnelle à 20h

+33 6 66 32 91 63

