Concert Rock, Blues : Orville Grant Mémory Lanton, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Lanton.

Concert Rock, Blues : Orville Grant Mémory 2021-07-31 – 2021-07-31 Café Baryton 8 Avenue Gauguin

Lanton Gironde

Au Coeur du Bassin d’Arcachon, à Lanton, Orville Grant Memory est composé de 6 musiciens et leur répertoire est plus particulièrement composé de reprises Rock/Blues US ou Anglais des années 70. Orville Grant : guitare-chant, Erika Sail : chant, Christophe Leprivier : Guitare, Frédéric Guedon : Guitare, Glorious Charlie : Basse, Denis « Lapinou » Bielsa : Batterie https://youtu.be/d0PItzy3JGs

dernière mise à jour : 2021-06-27 par